Milan vincente, almeno nei conti: approvato bilancio in attivo dopo 17 anni

MILANO - Dopo 17 anni, il Milan approva un bilancio in attivo ma questo, rispetto all’ultimo precedente, è frutto della sola gestione ordinaria senza alcun impatto da parte delle plusvalenze legate alla cessione dei calciatori. L’esercizio di bilancio 2022-23 è stato chiuso con un utile di 6.1 milioni di euro, in aumento di 72,6 milioni di euro rispetto alla perdita consolidata dell’esercizio 2021-2022 , pari a 66,5 milioni. Importanti i numeri fatti segnare dai ricavi, con il Milan che ha fatto segnare il suo nuovo record storico, con il valore della produzione che si è assestato sui 404 milioni.

Bilancio Milan, l'impatto della Champions

A impattare positivamente su tutti i conti c’è stata, certamente, la cavalcata della squadra fino alla semifinale di Champions League contro l’Inter. In particolare, l’accelerazione positiva della performance economica del Club è stata sostenuta principalmente da ricavi commerciali e da sponsorizzazioni, in crescita di 44,4 milioni di euro, dall’aumento dei proventi da diritti media e tv per 41,8 milioni di euro - dovuto in special modo all’ottimo percorso in Europa, con i rossoneri che hanno raggiunto la semifinale di Champions League - e, infine, dall’aumento delle revenue da match day e abbonamenti che hanno fatto registrare una crescita di 40,3 milioni di euro, grazie al sostegno e alla passione sempre costante della tifoseria rossonera.