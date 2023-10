Pioli, caduta da ridere in Psg-Milan: il buffo incidente a bordo campo

Piccolo "incidente" per Stefano Pioli. Il Milan è in campo contro il Psg nel match valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Kylian Mbappé ha sbloccato la sfida con una grande giocata al 32', ma nella prima frazione di gara c'è stato anche un buffo episodio che ha catturato l'attenzione degli spettatori allo stadio e da casa.