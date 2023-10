Crisi Milan: Pioli, senza Ibrahimovic e Maldini è dura

Che il girone di Champions sarebbe stato complicato, si era già capito il giorno dei sorteggi a Nyon, ma nessuno a latitudini rossonere pensava che si sarebbe trasformato in una via crucis . Allo stesso modo, ci stava di perdere a Parigi, ma non in quel modo.

Crisi Milan, il chiarimento Pioli-Calabria

Per Stefano Pioli sono i giorni più duri: in questa stagione il Milan, ogni qual volta si è alzata l’asticella, è deragliato. È successo nel derby e poi lo stesso film si è ripetuto con Juve e Psg. Con il Napoli (al Maradona) all’orizzonte, c’è poco da stare tranquilli. Un nuovo stop aprirebbe ufficialmente la crisi, ma già ci siamo vicini. Sulla strada del ritorno da Parigi, c’è stato il chiarimento con Davide Calabria: il capitano ha detto a Pioli che le sue parole pronunciate in tv erano per scuotere e motivare la squadra. Ricostruzione buona per questa frase ("Tutti i giorni andiamo a farci il culo a Milanello, ora chi non ci crede più può stare a casa") ma non per quanto detto analizzando la sconfitta: "Il problema è sia psicologico, sia tattico. Siamo stati sbilanciati, accettando l’uno contro uno contro questi giocatori". Critica tranciante verso la trasformazione tattica del Milan che con la Juve ha perso proprio perché Thiaw si è ritrovato come ultimo uomo su Kean e a Parigi si è fatto infilare in ripartenza da Mbappé e compagni come era già accaduto nel derby contro l’Inter.

Crisi Milan, i problemi in attacco

La difesa soffre e l’attacco non segna. L’astinenza già record nelle Coppe Europee ha conosciuto un altro capitolo ma, allargando l’orizzonte al campionato, la situazione non cambia, considerato che pure lì la squadra negli ultimi 180’ ha segnato solo un gol (peraltro contestatissimo) con Pulisic a Marassi, in coda a un match di grande sofferenza. Siccome quando piove, spesso poi grandina, al Parco dei Principi si è infortunato - addirittura mentre si riscaldava (!) - Luka Jovic. Gli esami strumentali a cui l’attaccante si è sottoposto al ritorno dalla Francia hanno evidenziato un affaticamento agli adduttori e la sua presenza a Napoli è da escludere (domenica tornerà Okafor, fuori in Champions sempre per un guaio muscolare), certo è che Olivier Giroud a 37 anni è costretto a giocarle tutte e non è un caso che non segni dal 1 settembre, mentre per quanto riguarda Leao, pure a Parigi (quando tutti attendevano una sua prestazione da primo della classe) ha fallito.