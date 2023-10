Milan, Furlani in pressing su Pioli: "A giugno vogliamo festeggiare"

"Le duecento presenze sono solo una piccola vittoria, il prossimo mini traguardo arriverà all'incirca a febbraio quando supererai le 220 panchine di Sacchi ma soprattutto il grande traguardo sarà a maggio quando speriamo tutti di festeggiare": con queste parole l'ad del Milan, Giorgio Furlani, ha consegnato, insieme a Geoffrey Moncada, all'allenatore Stefano Pioli una medaglia a riconoscimento delle duecento presenze in rossonero, raggiunte con la partita di mercoledì sera contro il Psg .

Le parole di Pioli

"Non avrei potuto raggiungere questo traguardo senza il supporto del Club e senza le vostre qualità morali, professionali e tecniche", è stato invece il commento del diretto interessato, Stefano Pioli, subito dopo aver ricevuto dai due dirigenti rossoneri la speciale onorificenza. Il tecnico sarà chiamato a ricomporre i cocci nello spogliatoio dopo il doppio, pesantissimo ko in campionato con la Juventus e in Champions con il Pag, a partire dal botta e risposta a distanza con Davide Calabria.