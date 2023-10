Milan, Pioli è Mr. Ripartenza: missione riscatto a Napoli dopo Juve e Psg

MILANO - Un’altra sfida da vincere, un altro pronostico da sovvertire, un altro pregiudizio da abbattere. La storia di Stefano Pioli sulla panchina del Milan è un lungo susseguirsi di rivincite, non solo sul campo. E ora, di fronte a un nuovo momento di difficoltà, il tecnico emiliano è pronto a dimostrare ancora il suo valore, nonostante in quattro anni abbia già fatto vedere a tutti di cosa sia capace. In fondo basta ripercorrere quanto accaduto dal 9 ottobre 2019 quando, nello scetticismo di gran parte della tifoseria, prese il posto di Marco Giampaolo. Il ritornello in quei giorni era uno solo: è un traghettatore, chissà se arriverà a fine stagione. E il dubbio che accadesse ciò, dopo aver incassato il 5-0 dell’Atalanta del 22 dicembre, era forte.

Pioli ed il Milan

Invece Pioli, con un sapiente lavoro durante il lockdown che bloccò tutto fra marzo e giugno 2020, si prese con forza conferma e rinnovo - il primo -, disegnando una squadra che in estate conquistò più punti di tutti nelle dodici giornate disputate per completare il campionato, concludendo al sesto posto. A quel punto, ecco la nuova “certezza”: con Pioli il Milan non potrà mai crescere. E così, nel campionato 2020-21 ecco il secondo posto, in lotta per lo scudetto contro l’Inter di Conte fino a febbraio. Inevitabile il passaggio successivo: con Pioli il Milan non vincerà mai lo scudetto. Inutile ricordare cosa accadde nella stagione 2021-22. A quel punto l’inquisizione su Pioli è rimasta silente fino all’inizio del 2023, quando il Milan è andato in crisi, perdendo la Supercoppa con l’Inter e terreno sul Napoli nella corsa scudetto. Era il tempo dell’hashtag #PioliOut, finito in soffitta con il ritorno in semifinale di Champions dopo 16 anni. Certo, il quarto posto in campionato conquistato grazie alla penalizzazione della Juventus è stato un punto dolente, ma Pioli è rimasto al suo posto, confermato dalla proprietà che ha invece deciso di mandare via Maldini. Ed eccoci a questa stagione.

#PioliOut

L’hashtag #PioliOut è tornato di moda. Era già emerso dopo l’1-5 nel derby, ma il tecnico aveva saputo voltare pagina in fretta, con un filotto di quattro vittorie che aveva riportato il Diavolo al primo posto in classifica in solitaria. La sosta, però, ha spezzato la magia post-Inter e i ko con Juventus e, soprattutto, Psg hanno rimesso il tecnico sul tavolo degli imputati della tifoseria, in particolare quella social. Ecco quindi la nuova sfida, l’ennesima della storia rossonera di Pioli: rialzare nuovamente il Milan e battere gli scettici, quelli che ripetono che il tecnico «cade sempre negli stessi errori». Non sarà facile farlo già domani a Napoli, anche se gli ultimi due precedenti al Maradona hanno rappresentato due snodi fondamentali nelle stagioni 2021-22 e 2022-23.

Pioli, lo sguardo a Sacchi

Pioli, poi, vorrà fare in modo che la 201ª panchina da allenatore del Milan sia migliore della 200ª, comunque festeggiata ieri a Milanello con Furlani e Moncada che hanno consegnato al tecnico la rituale medaglia per i traguardi a cifra tonda. L’ad rossonero prova profonda stima per Pioli e lo ha confermato con le sue parole: «Le 200 presenze sono solo una piccola vittoria, il prossimo mini traguardo arriverà all’incirca a febbraio quando supererai le 220 panchine di Sacchi, ma sopratutto il grande traguardo sarà a maggio, quando speriamo tutti di festeggiare». Una carica speciale, un modo per dimostrare quella vicinanza del club a tecnico - e squadra - che è invece non era apparsa nella notte di Parigi. Sentito il ringraziamento di Pioli: «Non avrei potuto raggiungere questo traguardo senza il supporto del club e senza le vostre qualità morali, professionali e tecniche».