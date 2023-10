Quando parla Capitan Calabria, l'esorcista del Diavolo

Davide Calabria ha 27 anni. Indossa la maglia rossonera da quando ne aveva undici. A diciotto, ha debuttato in Serie A, lanciato da Filippo Inzaghi. Quel giorno, il 30 maggio 2015 (Atalanta-Milan 1-3), Davide portava la maglia n.96, il suo anno di nascita. Oggi, 235 partite dopo, Davide ha il N.2 che appartenne a Mauro Tassotti, con Baresi, Costacurta, Maldini e Filippo Galli, fondamenta dello storico Muro Milan mai abbattuto per 58 partite di fila (26 maggio1991 - 14 marzo 1993, cioè 1 anno, 9 mesi e 16 giorni). Per dire quale eredità si sia guadagnata sul campo Capitan Calabria il quale, dopo la sconfitta di Parigi, ha parlato come parla un Capitano, ricorrendo anche a toni prosaici che hanno reso bene l'idea del suo pensiero: "Contro il Psg abbiamo sbagliato tanto, non siamo stati abbastanza pronti e concentrati. Eppure, possiamo ancora qualificarci. Tutti i giorni andiamo a Milanello e ci facciamo un mazzo così per giocare partite come questa: chi non ci crede, può stare a casa. Siamo stati troppo aperti. Abbiamo accettato l’uno contro uno e trovarsi davanti uno come Mbappé fa la differenza”. Pioli che, di sicuro, avrebbe preferito festeggiare in bel altro modo la duecentesima partita milanista, non ha gradito: "Calabria ha sbagliato, a Milanello nessuno lavora con poca attenzione e disponibilità. Spesso, dopo le partite, si perde lucidità nel giudicarle". Palese l'invito del tecnico a confrontarsi nel chiuso di Carnago e non a telecamere accese. Ci sta, anche se Calabria ha avuto il merito di dire le cose come stanno ad alta voce, la fascia che porta al braccio gliene dà pieno diritto. Soprattutto, se ti ritrovi a essere l'unico milanista da quando eri alto così e unico italiano in una formazione tutta straniera, qual è stata l'iniziale mandata in campo al Parco dei Principi, dove Davide è subentrato a Thiaw nella ripresa. Con il paradosso che il solo italiano titolare al via, gioca nel Psg (Donnarumma) mentre il Milan ha allineato quattro francesi rispetto ai cinque schierati da Luis Enrique. Effetti della globalizzazione, però, questo, è un altro discorso.