Champions, Pioli spavaldo: "Milan, fischi colpa mia ma il Psg è battibile"

"Voglio vedere il Milan che conosco, che sa mettere in campo le proprie idee e qualità e lo fa con convinzione, fiducia e coraggio. Dobbiamo essere quello che siamo e che siamo stati, quello per cui siamo costruiti. Sappiamo che l'ostacolo è grandissimo, il Psg è una di quelle squadre che può vincere la Champions League, adesso è squadra in tutto e per tutto, ma noi abbiamo le nostre carte da giocarci". Sono le parole di Stefano Pioli a Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League con il Paris Saint-Germain. "E' sicuramente il primo bivio della stagione per quanto riguarda la Champions. Veniamo da due settimane particolarmente difficili però il campionato è ancora molto lungo, mentre per la Champions è un bivio, lo sappiamo e vogliamo mettere in campo una prestazione all'altezza" ha aggiunto il tecnico del Milan.