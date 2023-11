Se i tifosi del Milan si chiedono: dove sei Colombo?

Tra gli effetti collaterali scaturiti dalla sconfitta interna con l' Udinese , ce n'è uno che colpisce ed è il rammarico di molti tifosi milanisti per il prestito al Monza di Lorenzo Colombo che, nello stesso turno di campionato, ha segnato una doppietta al Verona . Ventun anni, scuola rossonera, cinque presenze in prima squadra con la quale ha debuttato a 18 anni in Coppa Italia , sostituendo Paquetà nella semifinale con la Juve , Colombo ha giocato in prestito alla Cremonese , alla Spal e nel Lecce , la cui salvezza ha firmato il 28 maggio scorso proprio a Monza, la squadra che in estate l'ha accolto a braccia aperte. Sinora, in maglia biancorossa, Lorenzo ha inanellato 9 presenze, 3 gol e 1 assist, distinguendosi anche per la capacità di mettersi al servizio dei compagni nella manovra offensiva. Galliani , si sa, ha la vista lunga e, l'ennesima intuizione felice dell'amministratore delegato brianzolo si è concretizzata proprio grazie al "suo" Milan che ha deciso di cedere temporaneamente Colombo al Monza.

Colombo, le parole di Palladino

Ha affermato Palladino Al Bentegodi: "Lorenzo stava facendo già molto bene quanto a prestazioni, aiutando la squadra. Gli mancava il gol, tutti ci aspettiamo che il centravanti segni, ma né io né la società abbiamo mai avuto dubbi su di lui. Va dato merito al Monza di avere scelto un giocatore forte e noi siamo felici di averlo". Del senno di poi, si sa, sono piene le fosse, eppure, il dato di fatto, incontrovertibile, è che nell'attuale momento delicato dei rossoneri, un attaccante dalle caratteristiche di Colombo avrebbe fatto sicuramente comodo. In primis all'ammirevole stakanovista Giroud, 37 anni, 9 presenze e 6 gol in campionato, 3 presenze e 0 gol in Champions League, terribilmente solo là davanti dove il solo Pulisic ha dato un contributo concreto (9 presenze e 4 gol in campionato; 3 presenze e 0 gol in Champions League). Decisamente inferiore alle aspettative, sinora, l'apporto di Jovic (6 presenze, 0 gol); Chukwueze (7 presenze 0 gol in campionato); 2 presenze, 0 gol in Champions League); Okafor (8 presenze 2 gol in campionato; 1 presenza 0 gol in Champions League). Il problema è che il Psg bussa già alle porte di San Siro. E per il Milan è assolutamente vietato sbagliare.