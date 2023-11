Ibrahimovic e possibile ritorno al Milan: incontro con Cardinale, le novità

Ibra-Milan, quale ruolo?

Non è ancora chiaro il ruolo che lo svedese andrà a ricoprire ma certamente non uno marginale visto che i rossoneri stanno spingendo per il ritorno: Ibrahimovic vuole ruolo forte, istituzionale ma operativo, non da semplice brand ambassador e che possa amalgamarsi anche con i suoi impegni extra-calcistici. Si ipotizza una posizione da "consigliere speciale di Cardinale", lo stesso numero uno di RedBird aveva già incontrato Zlatan due mesi fa e recentemente aveva sottolineato, in un'intervista alla Cnbc, come tenesse particolarmente a riavere il fuoriclasse ex Juve al Milan: "Zlatan è un leader, lo sto conoscendo e mi piace molto. Lo ritengo un leader nato, ci servono personaggi così. Potrebbe servirci come consigliere per me ma anche come leader in riferimento alla squadra. Dipende da lui, ne stiamo discutendo".