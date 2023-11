Milan-Psg, scontri sui Navigli: condanna nel comunicato del club rossonero

MILANO - Arriva il comunicato Milan a commentare la terribile vigilia di Milan-Paris Saint-Germain, in campo stasera alle 21 per la quarta giornata della fase a girone della Champions League. Durante la notte infatti un centinaio di teppisti ha assalito in zona Navigli i parigini , continuando nella scia delle violenze dopo i tafferugli durante il match di andata al Parco dei Principi. Diversi feriti tra i francesi con un uomo in ospedale in codice rosso dopo essere stato colpito da due coltellate.

Il comunicato del Milan

Il club rossonero ha espresso il suo pensiero via social per condannare gli atti della notte: "Il Milan condanna ogni forma di violenza: per noi il calcio è passione, non odio. Lo sport è fatto per unire, non dividere".

Arrestato un tifoso del Psg

Dovrà "allontanarsi subito" da Milano, dove non potrà "fare più rientro", altrimenti rischia di finire in carcere. Con queste parole, nell'aula delle direttissime, il giudice ha convalidato l'arresto in flagranza e ha disposto il divieto di dimora nel capoluogo lombardo per l'ultrà del Psg coinvolto negli scontri della scorsa notte con gli ultras del Milan e accusato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Il 30enne, stando alle indagini della Polizia, avrebbe colpito con una spranga al volto uno degli agenti intervenuti per sedare i tafferugli (per il poliziotto 5 giorni di prognosi). Il giovane, interrogato in aula, ha detto che "sono stati i tifosi del Milan ad attaccarci mentre noi eravamo seduti in un bar", in zona Navigli. E ha provato, poi, a sostenere di non aver colpito l'agente, ma di aver "gettato a terra la spranga". Il giudice non ha creduto alla versione dell'uomo, evidenziando i "gravi indizi di colpevolezza" a suo carico e le "esigenze cautelari per la tutela della collettività", come il pericolo che commetta altri reati dello stesso tipo.