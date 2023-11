I Dollarumma per Donnarumma: a Milan-Psg le banconote contro il portiere

MILANO - Questa sera il Milan ospita il Paris Saint-Germain in una sfida fondamentale per il cammino dei rossoneri in Champions League: i ragazzi di Pioli devono battere l'ex di giornata Gianluigi Donnarumma per continuare ad inseguire la qualificazione. Proprio il portiere della Nazionale è l'osservato speciale della tifoseria milanista che gli ha riservato un'accoglienza speciale.