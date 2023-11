Leao in rovesciata! Ma il gesto verso i tifosi Milan dopo il gol sorprende

Rafael Leao è riuscito a siglare il primo gol del Milan in questa Champions League . Alla quarta partita della fase a gironi, in casa contro il Psg , la squadra di Pioli ha reagito immediatamente alla rete del vantaggio iniziale dei francesi siglato dall'ex Inter Skriniar . Il portoghese si è reso protagonista di una grande azione individuale palla al piede per poi scaricare su Giroud : la conclusione del francese è stata respinta da Donnarumma , ma sul pallone si è poi avventato proprio Leao che in rovesciata ha pareggiato i conti.

Leao, il gesto verso i tifosi del Milan

La rete è stata segnata proprio sotto la curva dei tifosi rossoneri, che da inizio partita stanno lanciando banconote finte contro l'ex portiere rossonero. In ogni caso si è trattato di un gol decisamente liberatorio per il classe 1999, che non segnava dal 23 settembre in casa contro il Verona e che negli ultimi mesi ha fornito prestazioni non sempre all'altezza delle aspettative. Durante l'esultanza, infatti, Leao si è sfogato portandosi il dito sopra la bocca, come se volesse zittire le critiche dell'ultimo periodo.