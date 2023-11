Fattore Loftus-Cheek: è lui il guaritore del Milan

Un ritorno all’antico per ritrovarsi. È la scelta fatta da Stefano Pioli nella serata contro il Paris Saint-Germain, per il 2-1 che ha riaperto i giochi rossoneri nel gruppo F, uno dei più equilibrati della Champions League (come era stato facile intuire al momento del sorteggio). Questo antico è il sistema di gioco, il 4-2-3-1 che aveva fatto le fortune del Milan post-Covid, trasformandolo da gruppo confuso in squadra brillante. Al punto da emergere clamorosamente alla ripresa del calcio dopo lo stop per la pandemia (9 vittorie, 3 pareggi e zero sconfitte) fino a issarsi al 19° scudetto nel 2022. E c’è un ritorno nel ritorno perché nella tormentata passata stagione il sistema era stato riproposto, ma in maniera leggera. Non più un centrocampista di potenza come centrale dietro la punta (Franck Kessie su tutti, con Rade Krunic e Ismael Bennacer come alternative), ma un elemento più tecnico: Charles De Ketelaere oppure Brahim Diaz, spento il primo e più brillante il secondo, comunque con qualche pausa di troppo.