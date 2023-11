Furlani: Milan-Ibra progetto a lungo termine. La Champions traccia un solco

Il Milan ha superato un momento di crisi dovuto ai risultati: tre sconfitte e un pareggio, quello di Napoli, prima della super prestazione in Champions contro il Psg nelle ultime uscite. I rossoneri sono risorti in un match da dentro o fuori e si sono riportati in corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Dalla sconfitta contro la Juve a quella contro l' Udinese a San Siro sono state settimane difficili e importanti per ritrovare tranquillità e compattezza. In più perché sono arrivati a dar sostegno alla squadra anche Furlani e Ibrahimovic, quest'ultimo da tempo a colloquio con Cardinale per tornare al Milan sotto nuove vesti . Proprio di questo aspetto ha parlato l'ad rossonero Giorgio Furlani a Radio Serie A.

Furlani: "Fa piacere tornare a lavorare con Ibra"

L'amministratore delegato del Milan ha parlato del possibile ritorno di Ibra: "Ci sono delle conversazioni con lui, non posso dare una tempistica perché tecnicamente non conosco i tempi e nemmeno il ruolo. Per una persona come me, tifoso rossonero, poter tornare a lavorare con lui fa solo che piacere perché oltre a esser stato un grande calciatore è una grandissima persona e personaggio a tutto tondo". Sulla vittoria col Psg: "Quello che conta è il progetto a medio-lungo termine: non dobbiamo esaltarci troppo nelle vittorie ma non ci si deve deprimere dopo un momento negativo. Vincere in Champions è importante e spero tracci una linea perché vincere contro la squadra più ricca d'Europa lascia tutti contenti". E sul nuovo format della Champions: "Possimo giocare più partite in Europa con match di alto valore. Offriremo ai nostri tifosi tante partite in più e contro i top club. Ci sarà un impatto economico importante e in positivo, aumenta il valore della competizione e così quello delle squadre. Continuando con un trend positivo spero si potrà avere una quinta squadra italiana in Champions". Poi il tema si è spostato sul nuovo stadio...