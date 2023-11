Giroud fa 100 con il Milan: la sfida al Lecce, i record e il rinnovo

MILANO - Oggi pomeriggio Olivier Giroud taglierà un traguardo importante all’interno della sua carriera, perché giocherà la partita numero cento con la maglia del Milan. Un traguardo di assoluto livello, che lo farà avvicinare al quinto posto tra i giocatori francesi con più presenze in rossonero. La graduatoria è guidata da Marcel Desailly con 186 partite ufficiali, al secondo posto c’è Theo Hernandez a 177 (con il mirino sul primo posto già entro la fine del 2023), terzo Mathieu Flamini con 122, quarto Philippe Mexes con 114 e quinto Pierre Kalulu con 106. Giroud, nel corso di questa stagione, arriverà a scalare le prime posizioni, fino a piazzarsi alle spalle di Theo Hernandez e Desailly, ma quello che più conta per lui, oltre al traguardo centenario, è riprendere il filo del gol anche in campionato. La doppietta contro il Napoli lo ha fatto salire a quota sei in dieci partite, con il ruolino realizzativo che parla di due gol messi a segno a San Siro (doppietta dagli undici metri contro il Torino alla seconda giornata) e ben quattro gol realizzati lontano dalle mura amiche: ha colpito il Bologna al Dall’Ara, la Roma all’Olimpico e, come già detto, il Napoli per due volte al Maradona.

Infinito Giroud

Insomma, almeno nel campionato domestico, Giroud sembra avere una certa predisposizione per il gol in trasferta ed è quello che gli chiede Stefano Pioli anche oggi a Lecce, su un campo complicato, dove il Milan dovrà dimostrare che la mini crisi di risultati e gioco, con il ritorno a pieno ritmo dei titolari, può essere messa alle spalle anche per andare all’ultima sosta per le nazionali del 2023 con un sorriso in più rispetto ai musi lunghi, gli occhi tristi e i fischi di una settimana fa contro l’Udinese, trasformatisi in applausi martedì dopo la vittoria contro il Psg.

Ma Giroud sta mettendo in mostra, a livello statistico, anche il suo miglior avvio da quando è al Milan. Nella stagione 2021-22, nelle prime dieci partite giocate in campionato aveva segnato quattro gol, nel campionato scorso nuovamente quattro mentre in questo è già a quota sei, che vuol dire essere a metà del suo bottino totale di un anno fa, quando chiuse il suo campionato con 13 gol. Sta bene Olivier, lo si vede anche da come riesce a gestire le forze nel corso della partita e poi, quando i compagni gli mettono a disposizione dei cross fatti bene, lui di testa ci va a nozze, come dimostrano gli ultimi tre gol ufficiali. E poi c’è lo sguardo al rinnovo di contratto. Tra lui e il Milan c’è un rapporto tale che le discussioni potranno avvenire anche a fine stagione ma, se ci sarà la possibilità, Giroud farebbe volentieri un altro anno in rossonero.