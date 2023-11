Maldini, dopo il Milan una proposta a sorpresa: carta bianca sull’allenatore

MILANO - Paolo Maldini può ripartire dall’Arabia Saudita. L’Al-Ittihad - club dove giocano (tra gli altri) Benzema, Kanté, Fabinho e Luiz Felipe -, dopo l’esonero di Nuno Espírito Santo (che ha pagato carissima la sconfitta per 2-0 dagli iracheni dell’Al-Quwa Al-Jawiya nella Champions asiatica) ha deciso di imprimere una svolta a 360° nell’area tecnica. Questo anche perché i campioni in carica sono al quinto posto nella Saudi League però a 11 punti dall’Al-Hilal capolista. Elettroshock che gli arabi intendono attuare grazie all’ingaggio di Maldini che sarebbe alquanto allettato dall'offerta ricevuta. Oltre ad avere carta bianca sulla scelta del nuovo allenatore, Maldini avrebbe un ricco budget da gestire sul mercato proprio a gennaio. L’Al-Ittihad, nonostante il ko con l’Al-Quwa Al-Jawiya, resta in testa al proprio girone di Champions e l’obiettivo è vincere il trofeo, alla luce dei tanti campioni presenti in squadra.