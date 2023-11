Leao, l'infortunio in Lecce-Milan: cosa è successo

Pessime notizie per il Milan . I rossoneri sono scesi in campo alle 15 nella trasferta del Via del Mare contro il Lecce , e dopo pochissimo tempo hanno dovuto rinunciare a Rafael Leao .

Leao, cosa è successo

Al 9' del primo tempo il fenomeno portoghese, dopo uno scatto in profondità, ha sentito tirare il flessore della coscia destra e si è fermato prima di essere sostituito. Al suo posto è entrato in campo Okafor. Si tratta dunque di un infortunio muscolare: le sue condizioni restano ovviamente da valutare per capire per quanto tempo dovrà rimanere fermo.