Milan, occasione Jovic per il ko di Okafor: adesso o mai più

Piove sul bagnato in casa Milan per quanto concerne l’attacco, confermando ancora una volta il teorema secondo cui i problemi si concentrano spesso e volentieri in un ruolo preciso. Noah Okafor è tornato dal triplo impegno con la Nazionale svizzera con una lesione al bicipite femorale della coscia destra, subita nel corso dell’ultima partita contro la Romania giocata martedì sera. Le condizioni dell’ex Salisburgo saranno valutate tra una settimana, quando gli esami strumentali evidenzieranno lo stato di riassorbimento della lesione medesima. Ma, sull’onda dei precedenti, si può ipotizzare che Okafor starà fuori attorno alle tre settimane. Una tegola ulteriore per Stefano Pioli che, in un colpo solo, ha perso sia la prima alternativa allo squalificato Olivier Giroud nel ruolo di prima punta sia il cambio naturale all’infortunato Rafael Leao come esterno alto a sinistra.

Milan, spazio a Jovic

E così, senza molte soluzioni in casa, Pioli dovrà affidare le sorti dell’attacco milanista a Luka Jovic, autore fino a questo momento di una stagione da comparsa e che non ha minimamente fatto stropicciare gli occhi ai tifosi milanisti. Ma contro la sua ex squadra, ovvero la Fiorentina, in molti nutrono la speranza che il centravanti possa trovare quelle motivazioni che gli attivino stimoli fin qui sopiti. Jovic e la viola, un amore mai nato davvero nonostante i 13 gol complessivi della scorsa stagione, che è stata la sua seconda migliore a livello realizzativo in carriera. Ma da quello che è filtrato da Firenze, emerge che il feeling tra Jovic e la Fiorentina non si è mai creato, tanto è vero che l’attaccante serbo, arrivato dal Real Madrid, considerava il suo passaggio in Toscana solamente come una tappa intermedia della sua carriera per poi passare a realtà di livello più alto.