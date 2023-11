Pioli: "Camarda? È pronto a dare una mano al Milan. Il talento non ha età"

MILANO - Il Milan è chiamato a rispondere dopo il deludente pareggio in rimonta a Lecce per 2-2, i rossoneri sabato sera ospiteranno la Fiorentina e lo faranno in emergenza infortuni. Oltre allo squalificato Olivier Giroud Stefano Pioli dovrà fare a meno anche di Rafa Leao e del suo cambio Okafor, queste le parole dell'allenatore rossonero alla vigilia del match: "Mai come ora le parole servono a poco, servono i fatti e dobbiamo dimostrarlo domani. Dobbiamo dimostrare con i fatti che abbiamo capito gli errori che abbiamo fatto. Io lavoro, devo restare concentrato su quello che stiamo facendo. Lavoriamo per crescere, non per cercare un colpevole, ma per migliorare. Da ieri abbiamo preparato la Fiorentina. So benissimo cosa rappresenta il mio ruolo: tanti onori e tante critiche. Vado avanti con le mie idee, il mio club e la mia squadra - aggiunge - Noi dobbiamo dimostrare di essere competitivi. Il periodo non è semplice, siamo un po' in emergenza, ma dobbiamo affrontarlo compatti. La Fiorentina ci ha sempre messo in difficoltà, servirà una prestazione di livello".