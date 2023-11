Il Milan cerca la svolta, Pioli si gioca una fetta di futuro in panchina

MILANO - Poche parole , ma fatti. Costruire, non rovinare. Il talento non ha età. Benvenuti a Milan-Fiorentina, partita che questa sera a San Siro metterà Stefano Pioli e la sua squadra di fronte al primo delicato bivio di questo segmento di fine 2023 . Il Milan ha l’obbligo di raccogliere i tre punti per lasciarsi alle spalle il mese nero pre-sosta - 0 vittorie in quattro gare di A, da primo a terzo, a meno 8 dall’Inter - e svoltare in vista anche del dentro-fuori di martedì, sempre a San Siro, contro il Borussia Dortmund. Il Milan affronterà la viola con nove assenti fra cui Giroud (squalificato), Leao e Okafor. Di fatto, escluso Pulisic, dovrà trovare la via del gol con chi finora ha deluso, ovvero Chukwueze e Jovic. Ma i tifosi si “aggrappano” al talento del 15enne Francesco Camarda .

Il Milan avrebbe preferito aspettare, fargli assaggiare prima squadra e Serie A in primavera, ma la situazione ha spinto Pioli ad aggregarlo e stasera sarà in panchina (con lui anche Romero, reduce da qualche acciacco), pronto a diventare il più giovane esordiente del calcio italiano a 15 anni e 259 giorni (in Europa non ha ancora debuttato un 2008). «Il talento non ha età e lui ce l’ha - ha spiegato Pioli -. Il destino a volte ti crea occasioni, noi dovremo essere bravi ad accompagnarlo. È un ragazzo molto giovane, ma dal punto di vista caratteriale già maturo. È leggero e sereno, pronto a darci una mano se ci sarà bisogno. Comunque vada, sarà un’esperienza molto formativa per la sua crescita, avrà un grande futuro». Ovviamente non sarebbe corretto addossare su Camarda le pressioni della situazione del Milan. «Mai come in questo momento le parole servono a poco, servono i fatti - ha analizzato Pioli -. Se non abbiamo raccolto è stato per colpa nostra, l’errore è stato calare attenzione e concentrazione al primo episodio negativo».

Pioli indica la strada al Milan

In attesa di aiuti esterni - «Ibra sta parlando con la proprietà, se tornerà, sarà una risorsa» -, Pioli ha indicato cosa serva alla squadra: «Abbiamo sempre avuto un leader, il nostro modo di giocare ed è quello che ci deve riportare avanti». Il tecnico sa bene come Fiorentina e Dortmund possano rappresentare un bivio anche per lui: «So come gira il mondo, il mio futuro è incerto come tutti gli allenatori. Siamo un po’ in emergenza - la chiosa -, ma serve rimanere compatti. C'è chi cerca di costruire qualcosa di importante e chi è negativo e cerca di rovinare tutto, io appartengo sempre alla prima categoria». Pioli stasera dovrà fare di necessità virtù.

Nonostante sia recuperato, Loftus-Cheek verrà preservato per la Champions e verrà probabilmente schierato Pobega da trequartista con Musah e Reijnders (più di Krunic) dietro: «Il mio vero cruccio è non essere riuscito ad abbassare il numero degli infortuni rispetto alle stagioni precedenti. La sosta comunque ci è servita per trovare delle migliorie, sono sicuro che i numeri miglioreranno». A proposito, Bennacer sta «bruciando le tappe» e potrebbe tornare fra i convocati per Atalanta-Milan del 9 dicembre. Note a margine: stasera Fondazione Milan e Associazione Davide Astori si uniranno per un’iniziativa per riqualificare un campo in una zona periferica di Milano.

Milan, tre esami alla Scala del calcio: il rilancio passa da San Siro