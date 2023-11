Milan-Pioli, Cardinale piomba a Milanello dopo il tonfo Champions

All'indomani della pesante sconfitta contro il Dortmund, pesante da digerire per il Milan e tutto l'ambiente e che potrebbe aver compromesso in maniera definitiva il cammino in Champions League dei rossoneri - contro il Newcastle potrebbe non bastare una vittoria perché tutto passerà dal risultato della sfida tra Psg e Borussia - si è presentato Gerry Cardinale a Milanello.