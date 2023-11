Milan, Pioli a rapporto: svolta o salta

Tutto nei prossimi 90 minuti? No, ma... La sconfitta di martedì contro il Borussia Dortmund (1-3) non solo ha complicato in maniera - quasi - definitiva il percorso in Champions , ma ha rimesso in discussione anche il futuro di Stefano Pioli. L’allenatore che ha saputo riportare il Diavolo nell’Europa che conta e vincere il 19° scudetto, ha già affrontato snodi difficili da quando siede sulla panchina rossonera, ma adesso sembra arrivato a un bivio decisivo e la sensazione generale è che, se pure riuscirà ad arrivare al termine dell’annata, difficilmente verrà confermato nonostante il contratto regolarmente firmato fino al 2025. Da metà ottobre la squadra fatica, ha vinto solo due partite, col Psg in Champions e soffrendo con la Fiorentina sabato scorso.

L’amarezza di Pioli

Pioli martedì sera era amareggiato per una situazione che non riesce a cambiare. Certo, l’emergenza è forte, ma gli infortuni in serie non possono essere un problema che esula dalle sue responsabilità. Anche di questo il tecnico ieri a Milanello ha parlato per circa 100 minuti con l’ad Giorgio Furlani e soprattutto il patron Gerry Cardinale. Una visita inedita quella del numero uno di RedBird, ma pianificata già nei giorni scorsi. Arrivato intorno alle 13.10, Cardinale dopo un saluto ai giocatori, ha pranzato con Pioli e Furlani. Cardinale ha voluto fare il punto della situazione e dare il supporto di tutto il club a Pioli perché, il messaggio emerso dal vertice, solo uniti si può superare questo brutto periodo. Il Milan, al di là del girone in Europa, è comunque terzo in Serie A, a meno 6 dall’Inter, ma anche a più 5 dal quinto posto. Mantenere il piazzamento nelle prime quattro, in vista della Super Champions ’24-25 è ritenuto vitale e per questo, al momento, il Milan non vuole cambiare.