Mercato Milan, per la difesa torna Gabbia dal Villarreal

Già, l’emergenza in difesa infortuni ha fatto sì che il Milan stia iniziando a fare piani per rafforzare il reparto durante il mercato di gennaio. Il club rossonero aggiungerà almeno un difensore in rosa - ma potrebbero addirittura essere due. Con un nome che nelle ultime ore sta prendendo quota: quello di Matteo Gabbia . Il centrale formatosi nelle giovanili rossonere questa estate è uscito per trovare spazio. Partito in prestito in direzione Villarreal , Gabbia finora con il Sottomarino Giallo ha raccolto 11 presenze totali - 7 in Liga (6 da titolare) e 4 in Europa League (3 da titolare). L’esperienza spagnola, insomma, non sta andando male. Il Milan, però, a questo punto starebbe valutando la possibilità di interrompere il prestito del giocatore prima del previsto, riportando il centrale a casa nella finestra di mercato di gennaio. Una soluzione probabilmente più facile da percorrere rispetto ad altri cammini.

Piste inglesi

Quelli internazionali portano a due nomi che sono da tempo nei radar di gradimento del club, ma che per il momento restano abbastanza difficili da raggiungere. Il primo è Lloyd Kelly del Bournemouth. Il club, però, al momento non pare intenzionato ad aprire a una cessione, anche se a fine stagione perderà il giocatore a parametro zero - e il Milan è in pole per assicurarselo. L’altro obiettivo, sempre in Premier, è quello di Jakub Kiwior, il polacco ex Spezia ora in forza all’Arsenal. Proprio i Gunners, per ora, non vogliono sentir parlare di privarsi del giocatore, soprattutto senza offerte di cessione definitiva. Kiwior non sta trovando tanto spazio, solo 9 presenze per lui, ma viene considerato la prima alternativa al suo titolare Saliba-Gabriel.