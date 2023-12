Milan, la certezza è Pulisic. Incognita Leao contro l’Atalanta

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto Rafael Leao hanno evidenziato la completa guarigione dalla lesione riportata contro il Lecce e lo ha messo nel percorso per il ritorno in campo. Il suo programma, da ieri, prevede allenamenti di riatletizzazione e ricondizionamento volti al rientro in gruppo. Se oggi dovesse continuare ad allenarsi ad alta intensità, allora il rientro in gruppo potrebbe avvenire nella giornata di domani il che vorrebbe dire essere convocabile per la partita di sabato, alle 18, contro l’Atalanta a Bergamo. Tutto dipenderà dalle sue risposte fisiche, ma è evidente che la sua eventuale convocazione sarebbe per la panchina, mentre è certa la sua presenza per mercoledì, in Champions League, contro il Newcastle. Al suo posto, sulla fascia sinistra, agirà nuovamente Christian Pulisic, che si sta prendendo il Milan sulle spalle in un momento delicato e dove gli è stato chiesto, più con i fatti che con le parole, di diventare un leader al quale poter affidare i palloni quando scottano.

L’ex Chelsea non si è chiamato fuori dalla lotta e ha risposto presente, specialmente contro Fiorentina e Frosinone, dove ha fatto vedere cose molto importanti, come il gol del 2-0 di sabato sera contro i ciociari, che è stato quasi oscurato dalla vittoria milanista, ma che rimane uno dei più belli del 2023 milanista. Quella attualmente in corso è anche la partenza più continua, sotto l’aspetto realizzativo, di Pulisic nella sua intera carriera. A livello statistico, con il gol al Frosinone, ha eguagliato il suo score personale della stagione 2019-20 quando andò a segno per cinque volte nelle sue prime dodici presenze di Premier, ma i gol arrivarono in tre partite tra la decima e la dodicesima presenza. In quella circostanza Pulisic segnò una tripletta al Burnley e poi un gol a testa contro Watford e Crystal Palace. Al Milan, invece, sta avendo una spalmatura realizzativa più netta, distribuendo i gol in maniera diversa e che lo possono proiettare a superare quota diceci gol in campionato, dato mai raggiunto nel corso della sua carriera.

L'importanza di Pulisic e il rientro di Kjaer Pulisic sa di poter essere importante per questo Milan, sia quando agisce a destra sia adesso, che è chiamato a operare a sinistra anche vista l’assenza di Noah Okafor, il cui recupero procede bene e ha messo nel mirino in Monza come partita nella quale tornare a disposizione. Pulisic è stato, fino ad oggi, quell’upgrade che da anni veniva richiesto al Milan sulla corsia di destra, ma anche a sinistra ha dimostrato di potersi disimpegnare bene e con efficacia. Rimanendo in tema di leader dello spogliatoio e di infermeria, sembra essere giunta alla fine del tunnel la convalescenza di Simon Kjaer. Il difensore danese sta lavorando sul campo e dovrebbe rientrare in gruppo tra oggi e domani per essere convocabile per la partita di Bergamo dove, come pacchetto arretrato, si dovrebbe rivedere la linea formata da Calabria, Tomori, Theo Hernandez e Florenzi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA