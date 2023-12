Pioli, sbuca Batman in conferenza: “Ma io non sono un supereroe”

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa il match di campionato del suo Milan contro l' Atalanta di scena sabato 9 dicembre alle ore 18 a Bergamo. Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Mancano ancora troppe gare per poter fare classifiche, ma è chiaro che bisogna cercare in campionato di avere continuità di risultato, ed è il nostro obiettivo. Domani abbiamo un'altra grande opportunità. L'obiettivo minimo è di arrivare tra i primi quattro, ma vogliamo fare di più ". Poi sulla condizione dell'Atalanta ha dichiarato: "Partita difficile, è una squadra che lotterà fino alla fine per arrivare tra i primi quattro. E' una squadra completa, ma ha forza fisica, bisogna mettere in campo una prestazione di alto livello se si vorrà vincere".

Pioli su De Ketelaere e Leao

Sul centrocampista belga, in prestito alla Dea, Pioli ha affermato: "Lo sto seguendo per preparare la gara contro di loro. Ha qualità, e gli e servito per capire certe situazioni, se dovesse giocare domani bisognerà seguirlo bene". Il tecnico rossonero ha anche parlato di Kjaer e Leao: "Leao oggi decideremo se verrà a Bergamo o no. Kjaer si sta allenando ma non con la squadra". Poi sulla Champions ha aggiunto: "Siamo concentrati su domani. Poi ci sarà tempo per preparare quella di mercoledì, abbiamo parlato e preparato quella di domani, ci sono difficoltà di affrontare una squadra forte che vorrà metterci in difficoltà".