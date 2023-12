Milan, a Cardinale servono 700 milioni per ripagare il prestito a Elliott

MILANO - Gerry Cardinale deve muo versi su un filo sottile nella g estione del Milan. Da alcuni mesi il proprietario rossonero sta cercando i capitali necessari per ripagare il prestito triennale concesso dal venditore Elliott al momento della cessione del club nell’estate dell’anno scorso: 585 milioni più interessi al 7%, che portano il totale della somma da restituire a circa 700 milioni. L a scadenza è fissata nel 2025. La ricerca prosegue in questa direzione, più che in trattative su futuri assetti azionari. Da questo punto di vista, quindi, l’operazione che ha portato il Milan da Elliott a Red Bird non è priva di debiti. In capo all’attuale proprietà c’è un’esposizione pari a poco meno del 9% degli attuali asset gestiti da Red Bird, quantificati dal sito della società americana in 8,6 miliardi di dollari, pari 7,97 miliardi di euro (il totale dell’operazione, 1,2 miliardi, quindi rappresenta il 15%).

Milan, tra gerarchie e mercato

Il debito con Elliott

Secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere ancora da ultimare anche il reperimento completo dei 615 milioni da versare a Elliott al netto del ‘vendor loan’. Non è scontato che tutto questo denaro sia già stato trasferito. L’insieme di questa situazione spiega perché Elliott continui a mantenere un’influenza significativa. A maggior ragione per un particolare che emerge dal bilancio del Milan: il pegno costituito da Red Bird a favore di Elliott riguarda il 99,93% delle azioni del club rossonero, non solo le quote corrispondenti al ‘vendor loan’ (48,75%). Sono questi gli accordi in capo ai veicoli utilizzati a monte: Acm Bidco da Red Bird in Olanda, Rossoneri Sport Investment da Elliott in Lussemburgo, in pista fin dalla cessione da Fininvest a Yonghong Li nel 2017, controllato dall’hedge fund dall’estate 2018. I patti sono contenuti nel ‘Pledge agreement over shares’, sottoscritto mediante scambio di lettere il 31 agosto 2022 (con l’intervento di Intertrust Trustees Limited) e disciplinato dalle leggi del Lussemburgo, come per il finanziamento tra Elliott e il misterioso uomo d’affari cinese.