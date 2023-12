Leao, la scelta di Pioli in vista di Atalanta-Milan

Pioli ha deciso di non rischiare e contro l'Atalanta non sarà convocato Leao. In conferenza (qui tutte le dichiarazioni) l'allenatore del Milan aveva lasciato un velo di incertezza: "Sarà importantissimo l'allenamento pomeridiano. Negli ultimi giorni ha raggiunto picchi di intensità buoni ma valuteremo". Ora la scelta è definitiva, i tifosi dovranno aspettare qualche giorno per rivederlo in azione.