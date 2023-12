Milan al bivio con un pensiero a Newcastle. Leao solo in Champions

INVIATO A BERGAMO - Un occhio all'Italia senza perdere di vista l'Europa. E viceversa. Il Milan si appresta a vivere 180' ad altissima intensità, in cui sarà parzialmente padrone del proprio destino. Parzialmente perché mercoledì sera l'accesso agli ottavi di Champions League non passerà soltanto da una vittoria in casa del Newcastle, ma dovrà essere supportato anche da una sconfitta del Psg a Dortmund. Non impossibile, di sicuro molto complicato. I rossoneri sono però prima attesi da una trasferta insidiosa nell'anticipo di Bergamo. Vi arrivano dopo due vittorie consecutive in casa contro Fiorentina e Frosinone che, oltre a rafforzare la classifica, hanno anche mitigato la complicata situazione legata ai tantissimi infortuni. Di fronte avranno una Atalanta tra le meno brillanti della gestione Gasperini : anche qui tanti assenti, ma risultati sono andati in controtendenza rispetto al Milan, azzoppando il cammino con un pareggio e tre sconfitte nelle ultime quattro giornate.

Pioli e la scelta Champions

A proposito di assenti. Stefano Pioli, che riabbraccia Oliver Giroud dopo due turni di squalifica, in attacco non avrà Rafael Leao. Il portoghese è tornato a lavorare con il gruppo dopo essersi infortunato alla coscia nella trasferta di Lecce, il tecnico ha però preferito lasciarlo a casa per poter schierarlo dal primo minuto in Inghilterra. Troppo importante cercare di afferrare gli ottavi di finale, anche solo per i capelli. La proprietà Cardinale ha toccato con mano quanto conti - a livelli di immagine e, soprattutto, di entrate, tra premi Uefa e incassi al Meazza - andare avanti in Champions. Un mancato ingresso tra le migliori sedici, con la prospettiva di ripetersi anche sul fronte Mondiale per club, rivelerebbe un effetto potenzialmente dirompente su ogni componente rossonera: società, staff tecnico, squadra. Per questo a Pioli serve il genio di Leao in campo, per calare al meglio l'ultimo jolly a disposizione.