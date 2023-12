"Ibrahimovic, terzo ritorno al Milan: annuncio imminente"

Zlatan Ibrahimovic è pronto per tornare al Milan , per la terza volta in carriera. Stavolta, però, fuori dal campo, nel ruolo di consigliere dei proprietari del club rossonero e partner operativo di RedBird (fondo di private equity statunitense che controlla la squadra rossonera). Lo riporta il Financial Times, secondo cui l'annuncio ufficiale è atteso nelle prossime ore.

Il nuovo ruolo di Ibrahimovic e le sue parole

Lo svedese ha appeso gli scarpini al chiodo lo scorso giugno, dopo la sua seconda esperienza da calciatore con la maglia del Milan, e ora è vicinissimo al ritorno in rossonero. Ibra sarà consigliere del management e della proprietà milanista, che comprende anche i New York Yankees e Main Street Advisors. Lavorerà a stretto contatto con il fondatore di RedBird Gerry Cardinale per ampliare ulteriormente il portfolio esistente di asset della società di investimento in sport, media e intrattenimento. "RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento" sono le parole dello svedese riportate dal Financial Times.