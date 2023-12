Pioli, il futuro al Milan passa dalla sfida col Newcastle

Mettiamola così: se Milano (rossonera) piange, Newcastle non ride. L’appuntamento di mercoledì sera in Champions League si prospetta come un confronto tra malate, visto che al ko del Milan a Bergamo ha fatto seguito ieri il nuovo tonfo degli inglesi, che hanno perso 4-1 in trasferta con il Tottenham dopo aver pres tre gol (a zero) venerdì a Liverpool, fronte Everton e non Reds... Un malessere collettivo che rende meno ansiogeno il viaggio del Paris Saint-Germain alla volta di Dortmund : un successo parigino metterebbe fuorigioco entrambe, un pareggio aprirebbe uno spiraglio al Newcastle in caso di un arrivo alla pari. Ma, visti gli alti e bassi interni vissuti dai tedeschi (peraltro già qualificati agli ottavi di finale), una vittoria appare decisamente alla porta degli uomini di Luis Enrique.

Una vittoria che, per esempio, renderebbe meno fragile l’attuale posizione di Stefano Pioli . La serata senza senso di Bergamo ha infatti sollevato nuovi dubbi sulla gestione della squadra. Il tecnico, alle prese con una pioggia senza fine di infortuni, aveva tenuto a galla la barca rossonera almeno in campionato. Lo aveva fatto all’insegna del pragmatismo, disegnando squadre logiche dopo la sconfitta interna con l’Udinese. Nessun magheggio tattico, ma un undici il più possibile ordinato, anche nell’emergenza: vedi l’atteggiamento di Theo Hernandez centrale contro il Frosinone. Erano arrivati il pareggio di Lecce, con qualche brivido non previsto, e i successi con Fiorentina e, per l’appunto, Frosinone. A Bergamo invece è stata confusione in campo, con giocatori che faticavano a seguire le consegne, aprendo varchi in cui l’Atalanta si infilava gioiosamente: vedi i gol di Lookman (il primo su rimessa laterale, il secondo su assist di De Ketelaere , colpevolmente dimenticato sulla fascia) e vedi i gol altrui mancati: la deviazione sballata sotto misura dello stesso belga a inizio match, il doppio miracolo di Maignan su Scalvini al termine di una cavalcata resa possibile da contrasti friabili dei rossoneri. A questo occorre aggiungere le ammissioni di Pioli («Quando si prendono tre gol vuol dire che non abbiamo lavorato bene in fase difensiva, che non siamo stati pronti a seguire gli inserimenti avversari») e una insicurezza mentale di fondo, certificata dall’espulsione di Calabria, la quinta in 15 giornate di campionato.

Il futuro

Una vittoria, quindi. È quello che serve al Milan, è quello che serve a Pioli. Andare a Newcastle e tornare a casa con la certezza di aver fatto il proprio dovere fino in fondo, indipendentemente da quello che combinerà il Psg. Il cammino in Champions è stato ormai azzoppato dalla sconfitta interna con il Dortmund, il destino europeo è in mani altrui. Pioli ha però in mano il suo, perché un tracollo mercoledì sera potrebbe avere conseguenze che erano inimmaginabili anche solo un mese fa. La proprietà del club è statunitense, da quelle parti non amano cambiare in corsa negli sport. E Pioli ha un contratto in essere fino al 2025. Ma una serataccia a Newcastle obbligherebbe a riflessioni importanti, per restare a galla anche in Italia. Alternative? La promozione di Ignazio Abate, con un ruolo più dinamico per il futuro entrante Zlatan Ibrahimovic, rimane la soluzione più gettonata. Ma il progetto è comunque sempre quello di non giungere a soluzioni shock prima di fine stagione.

Il calendario del Milan

A nche perché, dopo la serata di Newcastle, il calendario in Serie A proporrà quattro partite con cui cercare il rilancio in campionato: Monza e Sassuolo in casa, Salernitana ed Empoli fuori. È una serie che può permettere di ritrovare il filo del discorso con la continuità di risultati, finora mancata e quantomai necessaria. Il quarto posto è tra le mani rossonere, per ora, ma i rossoneri dovranno cambiare passo per centrare quella qualificazione Champions che rappresenta il traguardo minimo, quanto essenziale, per ogni club. E per dare un senso all’anno che verrà.