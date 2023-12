Pioli aggrappato a Leao: è la speranza Champions del Milan

Stefano Pioli si aggrappa a Rafael Leao . Il portoghese è ormai entrato a pieno regime in gruppo, con i carichi ad alta intensità che non gli danno noia, e lui è tornato a sorridere anche in campo. Saltare la trasferta di Bergamo era un’opzione assai concreta nel percorso di ritorno in piena forma e per la partita di domani sera contro il Newcastle , Pioli gli ridarà la maglia da titolare. Probabilmente non avrà i novanta minuti nelle gambe, ma il Milan ha la necessità di vincere al St. James’ Park per tenere vive le sue chance di passaggio del turno. Già, perché se i rossoneri dovessero ottenere la loro seconda vittoria nel girone e contestualmente il Borussia Dortmund dovesse battere il Paris Saint-Germain al Signal Iduna Park, ecco che si concretizzerebbe l’unica combinazione possibile per il Milan per accedere agli ottavi di finale di Champions. Qualora il Psg dovesse uscire con punti da Dortmund, vanificherebbe l’eventuale vittoria milanista facendo retrocedere i rossoneri in Europa League.

Nessuna conferenza per Ibra

Ma la squadra e l’allenatore hanno bisogno di una vittoria, a prescindere dalla classifica finale del raggruppamento, perché la sconfitta con l’Atalanta ha creato nuove nubi cariche di pioggia su Milanello. Di sicuro ci sono molti rimpianti per il doppio 0-0 delle prime due giornate contro Newcastle e Dortmund, due partite in cui Leao non è riuscito a incedere per come atteso. Adesso ha la possibilità di riprendersi la maglia da titolare e di scaricare sul campo tutta la sua voglia di fare bene, rimasta ingabbiata per un mese a causa della lesione al bicipite femorale subita contro il Lecce. Di sicuro non lo farà davanti agli occhi di Gerry Cardinale, che non è atteso a Newcastle mentre soltanto oggi si capirà se accanto alla squadra, oltre alla dirigenza, ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic (per il quale non è prevista una conferenza stampa di presentazione).

La formazione del Milan

Con il ritorno di Leao dall’inizio, ci sarà lo slittamento a destra di Christian Pulisic mentre Olivier Giroud sarà il terminale offensivo (Jovic si candida alla titolarità domenica contro il Monza). Ieri a Milanello è tornato ad allenarsi con il resto dei compagni anche Noah Okafor. Oggi lo svizzero dovrebbe sostenere la rifinitura con la squadra e poi starà a Pioli decidere se portarlo o meno in Inghilterra, anche se è più probabile che venga convocato per la partita contro il Monza di domenica alle 12.30. Ancora in fase di recupero della miglior condizione Simon Kjaer, che non sarà convocato anche perché non ha ancora sostenuto un allenamento con il resto dei compagni. Difesa, di conseguenza, ridotta ulteriormente all’osso con i soli Calabria, Florenzi, Tomori, Theo Hernandez e Bartesaghi che saranno utilizzabili da Pioli, che potrebbe portare anche Nsiala dalla Primavera, visto che la formazione di Ignazio Abate è già prima nel suo girone di Youth League, e potrebbe dare spazio ad altri elementi meno utilizzati in stagione. Con Ismael Bennacer fuori dalla lista Champions, ecco che il centrocampo vedrà quasi sicuramente come titolari Musah, Reijnders e Loftus-Cheek. Il Milan volerà verso Newcastle nel primo pomeriggio e oggi, alle 20 italiane, conferenza di Pioli e Pulisic a St. James’ Park.