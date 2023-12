Milan, Zlatan III: Ibrahimovic al fianco di Cardinale, ma cosa farà?

Zlatan Ibrahimovic e il Milan , atto terzo con una trama che ricorda un po’ l’inizio del secondo. Lo svedese, come nel 2019, torna in rossonero dopo una sconfitta della squadra di Pioli a Bergamo contro l’Atalanta e dentro l’ambiente sperano che sia uno degli elementi che possa dare la scossa per rialzarsi dal torpore nel quale è caduto nell’ultimo periodo e che il 3-2 di Muriel di sabato sera ha evidenziato. Ibra è tornato, di nuovo, per mettersi a disposizione del suo Milan con un ruolo di altissimo profilo che è direttamente il comunicato ufficiale di RedBird Capital a ufficializzare : «In Ac Milan, Ibra ricoprirà il ruolo di senior advisor della proprietà, che è guidata da RedBird e comprende i New York Yankees. Lavorando in stretto coordinamento sia con la proprietà che con il senior management di Ac Milan, Ibra svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del club e contribuirà a rafforzarne la cultura vincente. Il suo mandato includerà lo sviluppo dei giocatori e la formazione per alte prestazioni, la promozione del marchio globale e degli interessi commerciali di Ac Milan e il sostegno a progetti speciali di importanza strategica, incluso il nuovo stadio del club».

Il ruolo di Zlatan

Di fatto, Zlatan sarà un super consulente che avrà un occhio molto importante sulle questioni di campo, ma anche sul mercato, dove il suo parere conterà. Sarà un elemento che porterà la sua preparazione e la sua conoscenza calcistica al servizio del Milan, affiancando la dirigenza sportiva e operativa, oltre a diventare un importante punto di riferimento per i giocatori e l’allenatore, andando così a colmare quel vuoto che si era creato sia con il suo addio al calcio sia con l’uscita di scena di Paolo Maldini. Zlatan non potrà essere la panacea a tutti i mali, ma certamente sarà un elemento positivo all’interno del percorso milanista. Ieri a Milanello erano presenti Furlani, Moncada e Scaroni che hanno dato la comunicazione a Pioli e alla squadra, con l’allenatore pronto a collaborare con Ibra. Gerry Cardinale ha commentato così il ritorno sulle scene milaniste di Ibrahimovic: «Non vedo l’ora di lavorare con lui come partner e collega sia a RedBird che ad Ac Milan.

Il rispetto che Zlatan ha suscitato come giocatore, la sua presenza globale tra i fan di questo sport e le sue diverse competenze come imprenditore sono una combinazione potente sia per Ac Milan che per RedBird. Per i nostri tifosi, i nostri giocatori, lo staff tecnico e il resto della comunità rossonera, sono entusiasta di potergli dare formalmente il benvenuto in squadra ancora una volta». Il lungo comunicato emesso da RedBird contiene anche le prime parole di Zlatan: «Il mio amore per i rossoneri non avrà mai fine e l’opportunità di far parte del loro futuro in modo significativo è qualcosa che avrei solo potuto sognare. Sono grato a Gerry per avermi messo a disposizione questa opportunità. Ho pensato a lungo e intensamente ai primi passi della mia carriera al di fuori del calcio giocato, e non potrei essere più entusiasta di iniziare questo viaggio come membro di RedBird e Ac Milan. Per me e la mia famiglia, questo è davvero un ritorno a casa». Un ruolo importante e in linea con la personalità di Ibra, che non sarebbe mai tornato con mansioni marginali.