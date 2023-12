Il Milan si qualifica agli ottavi di Champions se…: le combinazioni

Il Milan si qualifica se...

Un rendimento negativo che ha ovviamente condizionato il cammino e le chance, ormai poche, non solo di qualificazione agli ottavi, ma anche di retrocedere in Europa League. Il Milan ha un solo risultato per salvare la faccia: vincendo sarebbe certo del terzo posto, dunque di rimanere se non altro in Europa (col pari resterebbe quarto per la peggior differenza resti rispetto al Newcastle). Se poi il Borussia Dortmund dovesse sconfiggere in casa il Psg, allora si aprirebbero le porte degli ottavi di finale, ma è ovvio che questa sia la strada perfetta e il percorso del Milan in questa Champions non lascia molti appigli. O meglio: i rossoneri, seppur in un momento - l’ennesimo - di difficoltà, hanno le loro possibilità di giocarsela con il Newcastle alle prese con una crisi per certi versi più profonda e con assenze pesanti. Pensare però che il Psg, a cui basta un pareggio per approdare agli ottavi, perda contro un Dortmund già qualificato, è esercizio di grande ottimismo.