Pioli: “Europa League da vincere”. Poi l’sms a Juve e Inter: è roba vostra…

Il Milan vince in casa del Newcastle con il risultato di 2-1 ma i tre punti non bastano ai rossoneri per accedere agli ottavi di Champions League . Al termine del match ai microfoni si è presentato Stefano Pioli , che ha dichiarato: "Il rimpianto più grande è la prima partita, dovevamo vincerla e ci dispiace tanto per non esserci riusciti. Tenevamo tanto alla Champions, è anche vero che l’ Europa League è una manifestazione importante che il Milan non ha mai vinto. È una serata dolceamara, i ragazzi hanno fatto una prestazione fantastica a livello di energia e cuore. Un po’ di rammarico e delusione c’è".

Pioli: "Sono convinto delle nostre potenzialità"

Pioli ha proseguito: "Dobbiamo fare di tutto per andare più avanti possibile, il nostro girone era difficilissimo. Potevamo essere piu efficaci prima, ora penseremo a fare bene in Europa League. In campionato dobbiamo consolidare il terzo posto - ha detto lasciando la questione scudetto a Inter e Juve - Il nostro obiettivo è quello di arrivare tra le prime quattro, per ora non abbiamo trovato quella continuità necessaria per fare più punti" per poi concludere: "Adesso ci concentriamo sulla Serie A perchè dobbiamo ritrovare la vittoria contro un avversario difficile come il Monza. Arrivare tra le prime quattro è troppo importante. Io sono convinto delle potenzialità di questa squadra. Mi dispiace di non essere riuscito a portare al massimo questo potenziale. Sono dispiaciuto perchè penso che questa sia una squadra forte che può fare bene e meglio".