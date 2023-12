Milan, prossima svolta entro fine stagione: nuovo partner per Cardinale

MILANO - La prossima svolta proprietaria del Milan potrebbe avvenire già entro la fine della primavera. Verso il termine di questa stagione, secondo indiscrezioni finanziarie, dovrebbe andare in porto l’ingresso di una nuova società che sostituirà Elliott nella parte del finanziatore di Red Bird per la somma di 585 milioni sul totale della valutazione di 1,2 miliardi data al club rossonero al momento della cessione dall’hedge fund a Gerry Cardinale . In questo modo cambierà il soggetto creditore del ‘vendor loan’ che ha permesso al manager americano di acquistare il Milan.

Cardinale può spostare in avanti l'orizzonte del rimborso

Questa evoluzione sarebbe l’effetto dei contatti che Cardinale ha in corso da mesi con altri fondi per cercare i capitali necessari a ripagare il prestito (700 milioni interessi compresi entro agosto 2025). Queste negoziazioni, che recentemente si sono svolte soprattutto nei ricchi emirati del Golfo, potrebbero essere relative anche alla necessità di reperire ancora parte dei 615 milioni da versare a Elliott nella componente di prezzo non coperta dal ‘vendor loan’. L’avvicendamento di questa nuova società con Elliott permetterebbe a Cardinale di spostare più in là l’orizzonte del rimborso. Questo accordo prevederebbe successivamente la trasformazione del finanziamento in equity, quindi con un trasferimento di quote azionarie. Con questa operazione Elliott uscirebbe di scena dopo essere stata protagonista con vari ruoli nel Milan dal 2017. Secondo fonti finanziarie, alcuni investitori del fondo avrebbero evidenziato perplessità sull’affare legato al Milan, non a caso presidiato ai suoi vertici da ex manager dell’hedge fund. L’uscita dalla Champions dimostra che nel calcio basta poco per spostare decine di milioni.