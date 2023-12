Ibrahimovic, primo giorno da consulente. I tifosi Milan: "Dio è tornato"

Primo giorno per Ibrahimovic a Milanello nella nuova veste. L'ex centravanti del Milan è arrivato al centro sportivo rossonero questa mattina per iniziare la sua nuova avventura come 'consulente' diretto del patron Gerry Cardinale. Lo svedese, infatti, è stato nominato 'Senior Advisor' della proprietà RedBird e 'Senior Management' del Milan e collaborerà con il team di investimento globale della società nel supportare il portafoglio esistente di RedBird nei settori sport, media e intrattenimento.