Milan, Pioli abbraccia Ibra: "Con noi a Salerno. Bennacer titolare"

MILANO - Il Milan di Stefano Pioli chiuderà il programma del venerdì della 17ª giornata di campionato facendo visita alla Salernitana per dare continuità di risultati dopo il successo contro il Monza. L'allenatore dei rossoneri che conferma la presenza di Zlatan Ibrahimovic al fianco della squadra: "È il solito Zlatan. Si sta approcciando un ruolo diverso, è curioso e determinato. L'ho visto motivato. È stata una giornata interessante - aggiunge - Sì domani ci sarà. E' un valore aggiunto per me e per il club. Ha grande esperienza, è il simbolo di chi sfida le sfide. Dobbiamo interpretare la partita di domani come se fosse l'ultima spiaggia anche per noi".