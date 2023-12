Cardinale, lettera al Milan: "Poco soddisfatti, ma la competizione è uno sprint"

"Come tutti non sono soddisfatto della nostra posizione della società". Nel suo lunghissimo messaggio di auguri di Natale a tutto il Milan , Gerry Cardinale, ha voluto sottolineare come la classifica della Serie A attuale e l'eliminazione dalla Champions non lasciano felici, ma ha ribadito come "la competizione sportiva è una maratona, non uno sprint, e che la continuità e la coerenza sono virtù". Un progetto a lungo raggio con lo sguardo volto a creare un mix tra "l'immediatezza della vittoria e la creazione delle fondamenta che garantiranno il ritorno all'eredità di campioni che AC Milan ha ottenuto molto prima della nostra proprietà".

Cardinale e il messaggio di auguri al Milan

"Cari Rossoneri tutti, - ha iniziato così il suo messaggio Cardinale, indirizzato a tutto il popolo Milan - Con l'avvicinarsi della fine del 2023, tengo a rivolgervi il più caloroso augurio per le imminenti festività da tutti noi diRedBirde diAC Milan. Come ogni anno, la prima parte della nostra stagione sportiva ha avuto sino ad ora la sua giusta dose di aspetti positivi così come di sfide. Mentre entriamo nella pausa invernale, siamo ancora in lizza per la vetta della Serie A e, pur non avendo superato il turno in Champions League, ora il nostro obiettivo è di avanzare in Europa League. Lo sport e il calcio europeo sono carichi di emotività, e questa è anche la grande bellezza del calcio. Ma l'emotività non può avere la meglio per chi, come noi, ha la responsabilità di prendere decisioni che coniughino l'immediatezza della vittoria con la costruzione delle basi che garantiranno il ritorno al patrimonio dei trofei che il club aveva conquistato molto prima del nostro arrivo. Per i nostri tifosi e la nostra squadra, continueremo a portare il meglio delle nostre forze in AC Milan sia in campo che fuori dal campo e se lo faremo bene, con coerenza e professionalità, allora la squadra avrà realmente la possibilità di raggiungere i suoi obiettivi in ??Serie A e in Europa". Il numero uno di RedBird e dei rossoneri ha continuato con gli obiettivi...