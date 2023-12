Tomori ko con la Salernitana: ennesimo infortunio per il Milan di Pioli

Ennesimo infortunio, Pioli nei guai

L'infortunio di Tomori è l'ennesima brutta notizia in casa Milan che deve fare i conti già con parecchi infortunati. In difesa sono out anche Kalulu e Thiaw che rientreranno a gennaio. A centrocampo assenti Musa e Pobega mentre in attacco Okafor, fresco di infortunio nell'ultima giornata, anche lui dovrebbe rientrare a fine gennaio.