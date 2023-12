Pioli: "Un risultato che lascia rimpianti. Ci vuole mentalità"

Stefano Pioli ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio in trasferta sul campo della Salernitana deciso dalle reti di Tomori e Jovic. Il tecnico rossonero ha dichiarato: "Questa prestazione lascia rimpianti, come tante volte in questa stagione. Abbiamo commesso delledisattenzioni che ai nostri livelli non possiamo permetterci". Sulla reazione nel finale Pioli ha detto: "Abbiamo provato a vincerla fino alla fine. Avremmo potuto fare 4 o 5 gol.Dobbiamo lavorare tanto per diventare una grande squadra. Abbiamo preso gol con un giocatore per terra".