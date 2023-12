Milan, Pioli e le possibili scelte con il Sassuolo: Kjaer-Theo in difesa

MILANO - L’allenamento di ieri ha dato due notizie in merito ai giocatori che Stefano Pioli avrà a disposizione per la partita di domani contro il Sassuolo. La prima è quella dell’assenza di Yunus Musah, che ha svolto un allenamento personalizzato e non sarà a disposizione segno evidente di come non si tratti di un “affaticamento” ma che il problema muscolare patito dall’ex Valencia ha un altro nome. La seconda, positiva, riguarda Luka Jovic. L’attaccante serbo, oggi, tornerà in gruppo. Il test effettuato dopo l’allenamento individuale di ieri ha dato esito positivo, con Jovic che ha avuto sensazioni molto buone (a Salerno aveva preso una botta al piede dopo un contrasto con Gyomber) ed è per questo motivo che sarà utilizzabile da Pioli in una partita molto delicata, per la classifica, l’umore della piazza e, forse, anche per la panchina dello stesso allenatore, che traballa a ogni alito di vento. Con la difesa ridotta al lumicino dagli infortuni, ecco che Pioli varerà la coppia formata da Simon Kjaer e Theo Hernandez, con Jan-Carlo Simic a disposizione in panchina.