Milan, Pioli: "Non penso al mio futuro. Cardinale non l'ho sentito"

MILANO - Si prepara a chiudere il 2023 il Milan di Stefano Pioli che a San Siro attende il Sassuolo di Alessio Dionisi. Il tecnico rossonero ha presentato così in conferenza stampa il match contro i neroverdi: "Abbiamo una tifoseria incredibile e che viene fuori nei momenti delicati. E' un patrimonio da salvaguardare, non capita spesso. Settimana di lavoro, siamo concentrati per migliorare il presente del Milan. Lavorato con attenzione e cura per regalare una prestazione vincente". Non pensa alla finestra di riparazione di gennaio Pioli che dchiara: "Non parlo di mercato se non per dire che il club è disponibile a coprire e difficoltà", mentre sul suo futuro aggiunge: "Non deve essere una ultima spiaggia, noi dobbiamo solo dare tutto. Abbiamo commesso errori che abbassano il livello della partita e a Salerno non abbiamo vinto. Non ho paura, vorrei che la squadra esprima tutto il suo potenziale. Dobbiamo essere più compatti rispetto all'ultima partita".