Kjaer-Theo Hernandez, diga Milan contro il Sassuolo: le scelte di Pioli

MILANO - Anche nelle ultime prove tattiche di ieri mattina, Stefano Pioli ha dato conferma di come contro il Sassuolo ci sarà una nuova coppia centrale in mezzo alla difesa. Accanto a Simon Kjaer ci sarà Theo Hernandez, che tornerà così a fare il centrale di sinistra liberando spazio per Alessandro Florenzi sulla corsia mancina mentre a destra agirà Davide Calabria. Panchina per Jan-Carlo Simic, che guiderà il gruppo dei “Primavera” in panchina visto che sono previste anche le presenze di Jimenez, Zeroli e Camarda. In mezzo al campo il trio formato da Ruben Loftus-Cheek, Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders cercherà di trovare la giuste geometrie per attivare gli avanzati che saranno Pulisic a destra, Leao a sinistra e Olivier Giroud in mezzo con quest’ultimo a caccia di un gol casalingo, in campionato, che manca da oltre quattro mesi visto che non timbra il cartellino davanti ai suoi tifosi dalla doppietta – su rigore – del 26 agosto scorso contro il Torino.

Nel mentre sono arrivati alcuni aggiornamenti sullo stato di salute di diversi calciatori: Luka Jovic ha svolto la rifinitura con il gruppo e sarà convocato e schierabile per la partita di oggi. Non ci sarà Marco Pellegrino per motivi gestionali legati al suo recupero post infortunio. Per lui si guarda alla partita contro il Cagliari per un reinserimento nella lista dei convocati. Yunus Musah non ci sarà neanche oggi. Il centrocampista americano è clinicamente guarito, ma sta ultimando la sua fase di riatletizzazione. Salterà, con ogni probabilità, la partita di Coppa Italia ma qualora Bennacer non dovesse rimanere, allora il programma di rientro potrebbe subire un’accelerazione. Per Noah Okafor e Marco Sportiello, invece, la fase di recupero è quasi ultimata e il loro ritorno in gruppo è previsto dopo la trasferta di Empoli per essere a disposizione, domenica 14 gennaio, contro la Roma.

Milan, le mosse sul mercato Capitolo mercato: Matteo Gabbia, nelle prossime ore, dovrebbe fare rientro a Milano per poi aggregarsi ai compagni, interrompendo così il prestito con il Villarreal. La cancellazione del decreto crescita, inoltre, ha complicato e non poco i piani della dirigenza rossonera (con l’ad Furlani che solo pochi giorni fa era stato chiaro sui danni che avrebbe prodotto la decisione sul sistema calcio italiano) e ora sta valutando come muoversi per il secondo difensore da prendere. Mukiele del Psg e Kehrer del West Ham sono nomi da tenere caldi più di Lenglet dell’Aston Villa, ma in prestito dal Barcellona.

