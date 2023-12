Milan, si complica il rinnovo di Maignan. Moncada cerca un difensore

MILANO - L’abolizione del Decreto Crescita impatterà anche sulle strategie di mercato del Milan, non solo sui trasferimenti ma anche sui rinnovi. Infatti si andrà a complicare, per motivi prettamente fiscali, la trattativa per il rinnovo di Mike Maignan, ma il club farà di tutto per trovare una soluzione con il portiere francese, che ha messo la sua firma anche sulla vittoria contro il Sassuolo con una parata importante su Berardi nel primo tempo. Il Milan non prenderà Juan Miranda a gennaio. Le parti si aggiorneranno a fine mercato di gennaio per trovare l’accordo per un suo approdo a Milanello a parametro zero, così come si cercherà la medesima strada con il difensore centrale del Bournemouth, Floyd Kelly. Nei prossimi giorni si ultimerà il ritorno di Matteo Gabbia dal Villarreal, che ha ufficializzato Bailly come nuovo innesto per la difesa di Marcelino.