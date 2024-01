Jovic-Chukwueze, il Milan in Coppa Italia vuole evitare un’altra beffa

MILANO - La Coppa Italia come trofeo da vincere 21 anni dopo l’ultimo successo. È questo uno dei punti focali che emergono da dentro il Milan in merito alla manifestazione che vedrà i rossoneri iniziare il loro cammino, questa sera, nella coppa nazionale. La doppia eliminazione dell’Inter per mano del Bologna e del Napoli con il Frosinone è certamente un fattore che non può non influire nella concezione milanista di questo trofeo, che manca dalla stagione 2002-03 e sfiorato nelle due finali del 2016 e del 2018, entrambe perse contro la Juventus. Stefano Pioli lo sa, ma sa anche che deve gestire le forze in base agli impegni dei prossimi giorni in campionato. Ecco perché si va verso una squadra sperimentale, con delle scelte che alzano e non di poco il livello di rischio.