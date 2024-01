Pioli dopo Empoli-Milan: "Theo, meglio centrale che terzino". Su Loftus...

EMPOLI (Firenze) - "Dobbiamo stare sempre attenti, per tutta la partita. Nel secondo tempo abbiamo concesso qualcosa: per questo continuavo a richiamare i miei giocatori. Veniamo da esperienze in cui sullo 0-2 a fine primo tempo ci abbiamo rimesso dei punti, ma oggi l'atteggiamento è stato quello giusto. Prestazione sicuramente positiva". Sono le parole, ai microfoni di Dazn, del tecnico del Milan Stefano Pioli dopo il netto successo, ottenuto con il punteggio di 3-0, al Castellani di Empoli: "Una quota punti per il campionato? Serve un girone di ritorno nettamente superiore rispetto a quello del girone di ritorno dell'anno scorso. Quest'anno dobbiamo fare sicuramente meglio. Abbiamo buttato via dei punti, ma ora vogliamo tornare a giocare come sappiamo fare".