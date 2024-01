Milan, Moncada abbraccia Terracciano: "Un jolly, siamo contenti". Su Jovic...

Le parole di Moncada su Ibrahimovic e Jovic

Su Brassier: "E' un ragazzo che abbiamo seguito da tanti anni, lo conosco da 5 anni, è un giocatore interessante, non abbiamo un accordo con lui al momento". Su Ibrahimovic: "Cosa può darci Ibrahimovic? Ha conosciuto tanti club, tanti allenatori, giocatori, ha vinto tutto. E’ un ragazzo molto intelligente, serio e lavoratore". Poi, sull'attacco: "Fiducia a Jovic e Giroud. sono i nostri numeri 9, fanno bene e fanno gol, abbiamo bisogno di usarli benissimo. Non possiamo sempre cercare giocatori fuori mercato, abbiamo loro e dobbiamo usarli". Infine, su Krunic: "Non abbiamo ancora l’offerta giusta e senza l’offerta giusta non parte".