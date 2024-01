Theo Hernandez come… Maldini: Milan, il successo della mossa Pioli

MILANO - Theo Hernandez non si muove dal centro della difesa. Il francese, in piena emergenza infortuni, ha accolto con entusiasmo e disponibilità la proposta di Stefano Pioli di cambiare ruolo, lasciando la fascia sinistra per mettere una toppa e sopperire alle assenze contemporanee e lunghe di Pierre Kalulu, Malick Thiaw e Fikayo Tomori. Una mossa che ha permesso al Milan di avere quel centrale mancino in grado di aprire ulteriormente l’azione e che manca in rosa dall’addio di Alessio Romagnoli .

Theo a proprio agio

Il ruolo di difensore centrale sembra piacere a Theo, che ne ha parlato dopo la vittoria di Empoli: «Ci sono tanti infortuni, Pioli mi ha chiesto se ero disponibile a giocare centrale e io ho detto di sì. Sono felice, ora dobbiamo continuare così. Quando avremo la gente che ci manca torno terzino... Spero!». Anche Stefano Pioli ne ha parlato di nuovo: «Theo è fortissimo, dotato di intelligenza sul campo e di fisicità che in pochi hanno nel mondo. Si sta applicando con una intensità e una attenzione da centrale che, a volte, non ha messo sul campo da terzino. Sta facendo prestazioni di altissimo livello, con l’Empoli non ha sbagliato nemmeno un intervento e ha messo diverse pezze positive. Credo sia giusto continuare così in questo momento».

L’idolo? È Maldini

Parole indicative di quella che può essere un’evoluzione presente e futura, un’opzione alla quale - al momento Pioli - non vuole rinunciare e che, a livello evolutivo, ricorda molto la strada che intraprese Paolo Maldini. L’ex capitano milanista, nella seconda fase della carriera, iniziò a giocare al centro della difesa, con Fabio Capello che si affidò a lui e a Filippo Galli nella finale di Champions League del 1994 contro il Barcellona, in cui presero in consegna la coppia Romario-Stoichkov. Allo stesso modo Arrigo Sacchi scelse lui per sopperire all’assenza di Franco Baresi durante Usa ’94. Adesso Pioli si affida a Theo, il cui idolo è proprio Maldini, per avere una soluzione nuova e che verrà portata avanti fino a quando non ci sarà la possibilità di riposizionarlo come terzino.

Si candida Simic

In vista della partita di domani contro l’Atalanta, Theo non sarà oggetto di turnover e continuerà a comandare la difesa. Al suo fianco, al posto di Simon Kjaer, si candida Jan-Carlo Simic mentre a sinistra, a sopperire all’assenza di Alessandro Florenzi - che ha riportato un sovraccarico nella zona dell’adduttore sinistro - dovrebbe toccare a Alex Jimenez. Per il resto un Milan titolare con Jovic in mezzo a Pulisic e Leao. I rossoneri vogliono arrivare fino in fondo in Coppa Italia con Theo che, magari, avrà visto a Milanello la foto di Maldini che alza il trofeo quasi 21 anni fa. E vorrà emularlo.