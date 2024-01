Ferguson l'obiettivo del Milan: una cessione può aprire le porte al mercato

I l Milan ha ufficializzato l’arrivo di Filippo Terracciano . Il laterale, che ha scelto la maglia numero 38, ha firmato un contratto che lo legherà al club rossonero fino al 30 giugno 2028. Ieri ci sono stati l’iter delle visite mediche e la cerimonia della firma. Terracciano da oggi, giorno di rifinitura in vista della partita di domani sera contro l’ Atalanta e valida per i quarti di Coppa Italia , sarà a disposizione di Stefano Pioli e sarà anche convocato.

Non si registrano particolari movimenti sul fronte Rade Krunic: il Fenerbahçe ha capito che, per poter prendere il centrocampista bosniaco, serve correggere la proposta da 4 milioni fatti giungere sul tavolo di Giorgio Furlani. Alzare la base fissa a 5 milioni più uno di bonus potrebbe essere la chiave di volta per fare contenti tutti e permettere al calciatore di lasciare Milanello. Ma con la sua uscita, il Milan cercherà un centrocampista? Probabilmente sì, anche se il club crede molto nello sviluppo di Kevin Zeroli.