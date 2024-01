Pioli: "Milan in confusione dopo un rigore che non c’era"

MILANO - "È successo che abbiamo giocato un buonissimo primo tempo , poi abbiamo commesso un'ingenuità. Abbiamo perso distanze e lucidità. Nel secondo tempo abbiamo fatto fatica, ma la partita è cambiata su un calcio di rigore che non c'era ". Lo ha dichiarato il tecnico del Milan Stefano Pioli ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta nei quarti di Coppa Italia: "È difficile, adesso ci sono tantissime discussioni sull'utilizzo del Var , ma è il primo rigore che cambia la partita e non c'era, il giocatore dell'Atalanta si butta prima del contatto. Viene presa prima la palla. Peccato, perché la Coppa Italia era un obiettivo per noi".

Sul fallo di Reijnders e Jovic

"Si poteva reagire meglio, con più lucidità. Non siamo riusciti a riprendere una partita equilibrata giocata bene nel primo tempo, un po' meno nel secondo tempo. Il fallo di Reijnders su De Roon? Non mi sembrava - ha proseguito Pioli -. L'Atalanta non ci ha permesso di giocare tanto tra le linee, ci ha sporcato molti palloni, dovevamo stare un po' più bassi con gli esterni e giocare con gli attaccanti. Jovic ha fatto una buona partita, ma è stato penalizzato un po' da questo". Infine il tecnico ha ribadito: "Non avevo bisogno di rivederlo, non era rigore, avevo visto che la palla era stata deviata, è un peccato perché si possono perdere le partite quando gli avversari giocano meglio, ma la gara era equilibrata".